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Spor

Beşiktaş, Eljif Elmas için harekete geçti

Yaz transfer döneminde rekor bir bedelle Fenerbahçe'den Napoli'nin yolunu tutan Makedon yıldız Eljif Elmas, İtalyan ekibinde istediği şansı bulamadı. Ancelotti'nin Napoli'den ayrılmasının ardından yerine gelen Gattuso Elmas için 'kiralanabilir' raporu verdi.

18.12.2019  16:12 - Güncelleme: 18.12.2019  16:12
Fenerbahçe'de yıldızını parlatıp İtalya macerasına başlayan Makedon futbolcunun işler istediği gibi gitmiyor. Carlo Ancelotti'nin özel ısrarları nedeniyle transfer edilen genç futbolcu bulduğu şansları değerlendiremedi.
 
Napoli'nin Ancelotti'yle yolları ayırmasından sonra Makedon futbolcunun takımdaki geleceği merak ediliyordu. Bulduğu şansları değerlendiremeyen Eljif Elmas için Napoli'denn bir karar geldi.
 
KİRALIK GÖNDERİLİYOR!
 
Napoli'deki teknik direktör değişikliği Eljif Elmas'a yaramadı. Yeni teknik patron Gennaro Gattuso'nun Elmas'ı kiralık göndermeye sıcak baktığı belirtilmişti. Gattuso'nun Arsenal'de forma giyen Lucas Torreira'yı istediği, bu oyuncunun transferi halinde Eljif'in işinin zorlaşacağı yazılmıştı.
 
Fenerbahçe'den sezon başında 16 milyon euro'ya Napoli'ye giden Elmas, Carlo Ancelotti yönetiminde Serie A'da 9, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta şans bulabildi.
 
ELMAS'I BEŞİKTAŞ PARLATACAK
 
Napoli'nin Eljif'i kiralık gönderme kararı almasının ardından Beşiktaş'ta Eljif Elmas sesleri yeniden yüksek sesle duyulmaya başlandı.
 
Yönetici Erdal Torunoğulları, yaklaşık 2 hafta önce İtalya'dayken 20 yaşındaki genç oyuncu Eljif Elmas'ın babasıyla bir araya gelmiş ama o dönemde görüşmenin üzerinde kimse durmamıştı.
 
Eljif'i Napoli'nin kiralık gönderilecek isimlerin yer aldığı listeye koyması, Beşiktaş'ın da Elif tarzında bir oyuncu aradığının ortaya çıkması, "Elif Elmas, Beşiktaş'a mı geliyor?" sorularının oluşmasına neden oldu.
 
Şimdi gözler teknik direktör Abdullah Avcı'nın yönetime, ara transfer dönemi öncesinde vereceği rapora çevrilmiş durumda. Bu raporun ardından Eljif Elmas'la ilgili durum netlik kazanacak.
 
(Takvim)
 

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