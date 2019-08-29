Beşiktaş, Elneny'nin kiralanmasına konusunda Arsenal ile prensip anlaşmasına vardı
Beşiktaş, Arsenal'de forma giyen Mohamed Elneny için prensip anlaşmasına vardı.
Beşiktaş, Premier Lig devi Arsenal'in Mısırlı orta saha oyuncusu Elneny için prensip anlaşmasına vardı.
TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, İngiliz temsilcisi ile 1 yıllığına kiralama konusunda prensip anlaşmasına vardı.
27 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu 2015-16 sezonunda 12,5 milyon euro bedelle Basel'den Arsenal'e transfer olmuş, İngiliz deviyle çıktığı 89 karşılaşmada 2 gol 8 asistlik performans sergilemişti.
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