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Spor

Beşiktaş Emlakjet, 3 sayı farkla mağlup oldu!

Basketbol BKT Avrupa Kupası grup aşamasında Beşiktaş Emlakjet, İngiltere'nin London Lions takımına 83-80 yenildi.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 01:40 - Güncelleme:
Beşiktaş Emlakjet, 3 sayı farkla mağlup oldu!
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Beşiktaş Emlakjet, Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 7. haftasında İngiltere'nin London Lions takımına 83-80 yenildi.

Akatlar'daki BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde yapılan maça iyi başlayamayan siyah-beyazlı ekip, ilk çeyreği 29-15 geride kapattı. İkinci periyotta biraz toparlanan Beşiktaş, birkaç kez beraberliği yakalasa da öne geçmedi ve devre arasına 46-42 geride girdi.

Mücadelenin ikinci yarısı dengeli başlarken, çeyreğin ikinci yarısını konuk takım daha iyi geçirdi. Zaman zaman farkı çift hanelere çıkaran London Lions, üçüncü çeyreği 68-59 önde bitirdi. Son çeyrekte İngiliz ekibi farkı çift hanelere çıkarsa da dönüş çabası veren siyah-beyazlılar, bitime 7,5 saniye kala farkı 2 sayıya (80-82) indirdi. Kalan kısa sürede öne geçemeyen Beşiktaş Emlakjet, sahadan 83-80 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş'ta Jonah Mathews ile Matthew Mitchell'in 19'ar sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Ev sahibi ekipte Angel Delgado 18 sayı, 14 ribaunt, Leyton Hammonds ile Derek Needham sekizer, Yiğit Arslan ile Egehan Arna üçer, Kerem Konan ise 2 sayı üretti.

London Lions'ta ise daha önce yolu Türkiye'den geçen oyunculardan Gabriel Olaseni 24 sayı, Matthew Morgan ise 17 sayı, 8 ribauntla takımlarına galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla sahasında ilk kez yenilen Beşiktaş toplamda 2. mağlubiyetini yaşadı. Deplasmanda henüz yenilmeyen London Lions ise 5. galibiyetini elde etti.

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