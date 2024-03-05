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Spor

Beşiktaş Emlakjet deplasmanda Dreamland Gran Canaria ile karşılaşacak

BKT Avrupa Kupası 8'li final turu müsabakasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Dreamland Gran Canaria ile karşı karşıya gelecek.

AA5 Mart 2024 Salı 11:02 - Güncelleme:
Beşiktaş Emlakjet deplasmanda Dreamland Gran Canaria ile karşılaşacak
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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 8'li final turu müsabakasında yarın İspanya temsilcisi Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak.

Gran Canaria Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

Organizasyonda A Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, 9'ar galibiyet ve mağlubiyet sonucunda 6. sırada yer almıştı.

Oynadığı müsabakaların 12'sini kazanan ve 6'sından yenilgiyle ayrılan Dreamland Gran Canaria ise B Grubu'nu 3. basamakta tamamlamıştı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turu geçecek takım, çeyrek finale yükselecek.

  • Beşiktaş Emlakjet
  • BKT Avrupa Kupası
  • Dreamland Gran Canaria

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