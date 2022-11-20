Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Gaziantep Baketbol'u 82-76 mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş Emlakjet, konuk olduğu Gaziantep Basketbol'u 82-76 yendi.
Salon: Şahinbey
Hakemler: Serkan Emlek, Serhat Büker, Umut Özgün Ergün
Gaziantep Basketbol: Hammonds 13, Dotson 24, Leon Harun Apaydın, Frankamp 13, Koray Çekici, Metin Türen 14, Birkan Batuk 3, Hanlan 5, Can Uğur Öğüt, Muhsin Yaşar 4
Beşiktaş Emlakjet: Okben Ulubay 19, Burak Can Yıldızlı 2, Rich 9, Mooney 17, McCormack 13, Yiğit Onan, Coleman 13, Yağız Aksu, Orelik 9
1. Periyot: 22-18
Devre: 42-31
3. Periyot: 63-49
Beşiktaş Emlakjet, oynadığı 6 maç sonucunda 8 puan ile 13.sırada bulunuyor.