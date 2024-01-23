İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2024 Salı / 13 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,28
  • EURO
    33,0035
  • ALTIN
    1975.94
  • BIST100
    8082.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş Emlakjet deplasmanda London Lions ile karşılaşacak
Spor

Beşiktaş Emlakjet deplasmanda London Lions ile karşılaşacak

BKT Avrupa Kupası A Grubu 16. hafta mücadelesinde Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda London Lions ile karşı karşıya gelecek.

AA23 Ocak 2024 Salı 12:15 - Güncelleme:
Beşiktaş Emlakjet deplasmanda London Lions ile karşılaşacak
ABONE OL

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 16. hafta maçında yarın deplasmanda İngiltere'nin London Lions ekibiyle karşı karşıya gelecek.

The Copperbox Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligde geçen hafta elde ettiği galibiyetle play-off turuna çıkmayı garantileyen Beşiktaş Emlakjet, oynadığı maçlarda 9 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlı takım, grupta 5. sırada yer alıyor.

Beşiktaş Emlakjet gibi gruptan çıkmayı daha önce garantileyen London Lions ise 10 galibiyet ve 5 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı London Lions, 83-80'lik skorla kazanmıştı.

  • beşiktaş emlakjet
  • bkt avrupa kupası
  • london lions

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.