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Spor

Beşiktaş Emlakjet evinde hata yapmadı

Beşiktaj Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında konuk ettiği Çağdaş Bodrumspor'u 96-90 mağlup etti.

10 Mart 2024 Pazar 20:44 - Güncelleme:
Beşiktaş Emlakjet evinde hata yapmadı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş Emlakjet ile Çağdaş Bodrumspor, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde karşılaştı.

Karşılaşmayı Beşiktaş Emlakjet, 96-90 kazandı.

Bu skorla birlikte Beşiktaş, ligdeki 17. galibiyetini aldı.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil, Fatih Güler

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 11, Needham 18, Berkan Durmaz 5, Kerem Kuthan Konan 3, Delgado 7, Allman 12, Berk İbrahim Uğurlu 12, Yiğit Arslan 12, Simonovic 14, Samet Yiğitoğlu 2

Çağdaş Bodrumspor: Artis 6, Warren 26, Alibegovic 13, Ahmet Düverioğlu 16, Johnson 16, Can Uğur Öğüt, Fatih Cantitiz 4, Berkay Genç 3, Moore 6

1. Periyot: 28-21

Devre: 53-40

3. Periyot: 73-64

  • çağdaş bodrumspor
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