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Spor

Beşiktaş Emlakjet, Hapoel Shlomo ile kozlarını paylaşacak

BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 18. ve son haftasında Beşiktaş Emlakjet, Hapoel Shlomo ile karşı karşıya gelecek.

AA6 Şubat 2024 Salı 10:50 - Güncelleme:
Beşiktaş Emlakjet, Hapoel Shlomo ile kozlarını paylaşacak
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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 18. ve son haftasında yarın İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo ile Slovenya'da karşı karşıya gelecek.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

A Grubu'nda çıktığı 17 maçta 9 galibiyet ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, beşinci sırada yer alıyor. Oynadığı karşılaşmaların 12'sini kazanan ve 5'inden mağlubiyetle ayrılan Hapoel Shlomo ise ikinci basamakta bulunuyor.

İki takım arasında oynanan ilk maçtan Hapoel Shlomo 81-75 galip ayrılmıştı.

Organizasyonda A ve B gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar direkt çeyrek finale yükselecek. Sıralamada sonraki 4 takım ise 8'li final turuna kalacak.

Siyah-beyazlı ekip, daha önce 8'li final turunda oynamaya hak kazanmıştı.

  • Beşiktaş Emlakjet
  • BKT Avrupa Kupası
  • Hapoel Shlomo

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