Beşiktaş Emlakjet, Hapoel Shlomo ile kozlarını paylaşacak

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 18. ve son haftasında yarın İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo ile Slovenya'da karşı karşıya gelecek.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

A Grubu'nda çıktığı 17 maçta 9 galibiyet ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, beşinci sırada yer alıyor. Oynadığı karşılaşmaların 12'sini kazanan ve 5'inden mağlubiyetle ayrılan Hapoel Shlomo ise ikinci basamakta bulunuyor.

İki takım arasında oynanan ilk maçtan Hapoel Shlomo 81-75 galip ayrılmıştı.



Organizasyonda A ve B gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar direkt çeyrek finale yükselecek. Sıralamada sonraki 4 takım ise 8'li final turuna kalacak.

Siyah-beyazlı ekip, daha önce 8'li final turunda oynamaya hak kazanmıştı.