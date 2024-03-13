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Spor

Beşiktaş Emlakjet yarı final biletini kaptı!

BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda İsrail ekibi Hapoel Shlomo Tel Aviv'i 94-89 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

13 Mart 2024 Çarşamba 23:10 - Güncelleme:
Beşiktaş Emlakjet yarı final biletini kaptı!
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Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo Tel Aviv'i 94-89 yenerek yarı finale çıktı.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Avia Solutions Group Arena'da oynanan mücadeleye iyi başlayamayan siyah-beyazlı takım, ilk çeyreği 25-15 geride tamamladı. Hücumda toparlanmasına rağmen savunma hatalarına devam eden Beşiktaş, devre arasına 57-39 geride girdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Beşiktaş Emlakjet, 23. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 58-53. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyreği siyah-beyazlılar, 76-68 geride bitirdi. Son periyoda da iyi giren Beşiktaş, arka arkaya bulduğu basketlerle 33. dakikada 82-81 öne geçti. İlk yarısında 18 sayı kadar geri düştüğü maçı çevirerek üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, 94-89 galip geldi.

Müsabakada 28'er sayı üreten Beşiktaşlı Mathews ile Hapoel Shlomo'dan Cummings, en skorer oyuncular oldu. Siyah-beyazlılarda Mitchell 22, Needham 14 ve Delgado 11 sayı üreterek geri dönüşe büyük katkı verdi.

Önce sekizli final turunda son şampiyon Gran Canaria'yı eleyen siyah-beyazlılar, çeyrek finalde turnuvanın favorilerinden gösterilen İsrail temsilcisini eledi.

Beşiktaş Emlakjet, yarı finalde Fransa temsilcisi Mincidelice JL Bourg ile eşleşti. Yarı final, üç maç üzerinden oynanacak. İki galibiyet alan taraf, adını finale yazdıracak. Normal sezonu daha üstte bitiren Bourg, ev sahibi takım avantajını elinde bulunduracak.

Basketbol: BKT Avrupa Kupası

Salon: Avia Solutions Group Arena

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Joseph Bissang (Fransa), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

Hapoel Shlomo Tel Aviv: Cummings 28, Alexander 3, Angola 7, Ginat 13, Brown 2, Holland, Munford 6, Timor 13, Hoard 16, Zalmanson, Wells 1

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 28, Needham 14, Mitchell 22, Kerem Konan, Delgado 11, Allman 4, Berk Uğurlu 7, Simonovic 8, Yiğit Arslan, Berkan Durmaz

1. Periyot: 25-15

Devre: 57-39

3. Periyot: 76-68

  • beşiktaş emlakjet
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