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Spor

Beşiktaş Emlakjet'in konuğu Wolves Vilnius

Basletbol BKT Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Beşiktaş Emlakjet 13. hafta karşılaşmasında evinde Litvanya temsilcisi Wolves Vilnius'u konuk edecek. Karşılaşma yarın akşam 20.00'de başlayacak.

AA26 Aralık 2023 Salı 10:52 - Güncelleme:
Beşiktaş Emlakjet'in konuğu Wolves Vilnius
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Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda 13. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, yarın Litvanya ekibi Wolves Vilnius'u konuk edecek.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Organizasyonda oynadığı 12 maçta 7 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 5. sırada yer alıyor.

Yaptığı 11 müsabakanın 4'ünü kazanan ve 7'sinden mağlup ayrılan Wolves Vilnius ise 7. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında 4. haftada Litvanya'da oynanan karşılaşmayı Wolves Vilnius 90-88 kazanmıştı.

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