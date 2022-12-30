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Spor

Beşiktaş Emlakjet'te başantrenörlüğe Igor Milicic getirildi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Emlakjet'in yeni başantrenörü Igor Milicic oldu.

AA30 Aralık 2022 Cuma 23:05 - Güncelleme:
Beşiktaş Emlakjet'te başantrenörlüğe Igor Milicic getirildi
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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, başantrenörlük görevine Hırvat asıllı Polonyalı çalıştırıcı Igor Milicic'i getirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, aynı zamanda Polonya Milli Takımı'nı da çalıştıran 46 yaşındaki başantrenörle anlaşıldığı belirtildi.

Polonya'da AZS Koszalin, Anwil Wloclawek, Stal Ostrow Wielkopolski çalıştıran Milicic'in, Polonya'da üçer kez lig ve kupa, 2 defa da Süper Kupa zaferi yaşadığı aktarıldı.

Siyah-beyazlıların bir önceki başantrenörü ise Ahmet Kandemir'di.

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