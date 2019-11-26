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Beşiktaş Emre Kılınç ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş, herkesin peşinde olduğu Emre Kılınç ile prensipte anlaşma sağladı. Sezon başında 25 yaşındaki oyuncu için Sivasspor 3.5 milyon Euro isteyince geri adım atan siyah-beyazlılar bu kez devre arasında daha düşük bir rakama imzayı attıracak.

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Bu sezon performansları ile Sivas'a tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşatan isimlerden Emre Kılınç, Beşiktaş yolunda. Ahmet Nur Çebi başkanlığında takımın çehresini değiştirmek için çalışan yönetim, Mert Hakan Yandaş'ın ardından Yiğido ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki oyuncu için de görüşmelerine hız verdi. Geçen sezondan bu yana siyah-beyazlıların transferinde ısrarcı olduğu Emre Kılınç için bu sezonun başında 3.5 milyon Euro istenmesi gelişine engel olmuştu. Ancak sezon sonunda bedelsiz olarak sol kanat mevkiinde forma giyen oyuncuyu elinden kaçırmak istemeyen Yiğidolar bu kez indirime gitmeye ve makul bir fiyatta anlaşmaya yakın. Beşiktaş cephesi çok daha düşük bir bedelle işi bitirmek isterken Sivas da ayrılığa sıcak bakıyor. Emre, çok sayıda talibi olmasına rağmen siyah-beyazlılara prensipte 'Evet' derken iş artık kulüplerin bonserviste anlaşmasına kaldı...
 
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Bu sezon ligde 10 maça çıkan Emre Kılınç, 4 gol ve 5 asist ile 9 gole direkt katkıda bulundu.
 
YÖNETİMDEN 4 GALİBİYETE 100 BİN EURO PRİM
 
Oyunculara 105 milyon TL'lik ödeme sözünü yerine getiren Beşiktaş yönetimi, takımdan olumlu geri dönüş aldı. Takımın sergilediği çıkış sonrası geçtiğimiz sezon prim sistemi olmayan Kartal'da düzenli prim sistemi devreye sokuldu. Her maça farklı prim belirleyen yönetim; Galatasaray, Antalyaspor ve Denizlispor'un ardından Konyaspor maçlarının da kazanılması ile birlikte kişi başı 100'er bin Euro prim verecek.
 
(Sabah)

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