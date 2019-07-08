Beşiktaş, Emre Mor için düğmeye bastı
Bir süredir adı Beşiktaş'la anılan Emre Mor transferinde Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın devrede olduğu bildirildi.
Beşiktaş'ın Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın bu hafta içinde 21 yaşındaki kanat oyuncusu ve menajeri Ali Polat ile görüşüp Beşiktaş'a gelmesi konusunda iknaya çalışacağı kaydedildi. İspanyol ekibi Celta Vigo'da gönderilecekler listesinde olan Emre Mor için Beşiktaş'ın 3.5 milyon euro önerdiği ancak rakamın düşük bulunduğu iddia edilmişti.
(Fotomaç)
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