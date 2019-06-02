Şili ekibinin, Beşiktaş ile ilk görüşmeleri yaptığı ve siyah-beyazlıların 1,5 milyon dolarlık bir bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

Colo Colo yönetiminin bonservis ödemeye yanaşmadığı ancak transfer için görüşmelerin ilerleyen günlerde süreceği de belirtildi.

BEŞİKTAŞ BONSERVİS ÖDEMEDİ

Siyah-beyazlılar, yıllık 1,4 milyon euro garanti ücret kazanan Roco'yu yüksek maliyetinden kurtulmak için elden çıkarmaya çalışıyor.

Geçen sezon Süper Lig'de 6 maçta sadece 239 dakika süre alan 26 yaşındaki stoperin Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi var.

(Sporx)