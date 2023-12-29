Beşiktaş, Eric Bailly'nin sözleşmesini feshetti!

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerden biri olan Eric Bailly ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulüp, Bailly'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz."

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takımda toplamda 8 maçta süre buldu.

Siyah-beyazlı takıma transferinin ardından 3 farkı nedenden dolayı 4 kez sakatlanan Bailly, 64 gün sahalardan uzak kalmıştı.

Bailly, Fenerbahçe derbisinin ardından Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Jean Onana ve Rachid Ghezzal ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.