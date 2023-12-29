İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2023 Cuma / 17 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5617
  • EURO
    32,7702
  • ALTIN
    1959.58
  • BIST100
    7470.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Eric Bailly'nin sözleşmesini feshetti!
Spor

Beşiktaş, Eric Bailly'nin sözleşmesini feshetti!

Beşiktaş, Eric Bailly'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

29 Aralık 2023 Cuma 17:52 - Güncelleme:
Beşiktaş, Eric Bailly'nin sözleşmesini feshetti!
ABONE OL

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerden biri olan Eric Bailly ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulüp, Bailly'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz."

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takımda toplamda 8 maçta süre buldu.

Siyah-beyazlı takıma transferinin ardından 3 farkı nedenden dolayı 4 kez sakatlanan Bailly, 64 gün sahalardan uzak kalmıştı.

Bailly, Fenerbahçe derbisinin ardından Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Jean Onana ve Rachid Ghezzal ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.