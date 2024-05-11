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Spor

Beşiktaş, Ernest Muçi için EURO24'ü bekliyor

Aston Villa'nın listesinde yer alan Ernest Muçi için Beşiktaş yönetimi EURO24 sonrasını bekliyor.

Sabah11 Mayıs 2024 Cumartesi 11:30 - Güncelleme:
Beşiktaş, Ernest Muçi için EURO24'ü bekliyor
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Beşiktaş'ın Şubat ayında 11 milyon Euro bedelle Legia Varşova'dan kadrosuna kattığı Ernest Muçi için başkan Hasan Arat, "Teklifler geliyor" açıklamasında bulunmuştu.

ASTON VILLA PEŞİNDE

Arnavut futbolcu için gelen teklifin adresinin ise İngiltere olduğu ortaya çıktı. Konferans Ligi gruplarında Aston Villa'ya karşı iki maçta 3 gol atan Muçi dikkatleri ilk olarak orada üzerine çekmişti.

İngilizler ardından takip altına aldığı 23 yaşındaki oyuncunun maçlarını Beşiktaş'a transferi sonrası izlemeye devam etti. Bu sezon Legia Varşova ve Beşiktaş ile toplam 48 maça çıkan ve 13 gol, 2 asistle oynayan Ernest Muçi'nin transferi için harekete geçen Premier Lig temsilcisinin 20 milyon Euro'nun bir miktar daha üzerine çıkan teklifle yoklama yaptığı kaydedildi.

EURO24 BEKLENİYOR

Siyah-beyazlı kulüp ise dört ay önce transfer ettiği başarılı futbolcu için bu teklife sıcak yaklaşım göstermiyor.

Beşiktaş yönetimi, EURO 2024'te boy gösterecek olan Muçi'nin, turnuvadaki performansıyla değer kazanabileceğini ve kendisi için gelen rakamın 30 milyon Euro seviyelerine çıkabileceğini düşünüyor. Bu nedenle tekliflere karşılık vermede acele edilmiyor.

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