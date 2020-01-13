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Spor

Beşiktaş Erzurumspor maçı ne zaman? Beşiktaş Erzurumspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

Beşiktaş Erzurumspor maçı ne zaman? Beşiktaş Erzurumspor maçı hangi kanalda saat kaçta? gibi soruların yanıtları tüm futbol takipçileri tarafından merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 15 Ocak Çarşamba günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarına başladı. Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ile Beşiktaş Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Erzurumspor maçına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

13.01.2020  16:47 - Güncelleme: 13.01.2020  16:47

Beşiktaş Erzurumspor maçı ne zaman? Beşiktaş Erzurumspor maçı hangi kanalda saat kaçta? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ile Beşiktaş karşılaşıyor. Maçı Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Mehmet Kısal yapacak. Beşiktaş Erzurumspor maçına dair merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler.. 

BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN? 

Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele 15 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek. 

BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA? 

Beşiktaş Erzurumspor maçı saat 18:30'da Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak. Maçı Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Mehmet Kısal yapacak. 

BEŞİKTAŞ'TA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Jeremain Lens ve Adem Ljajic idmana katılmadı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Çeşitli pas ve top kapma idmanlarının ardından da alan oyunları oynandı.

Antrenman minyatür kale ve yarım sahada yapılan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip yarın yapacağı idmanın ardından 14.30'da özel uçakla Erzurum'a gidecek.

''Kapan-2 Amanoslar Operasyonu'' başladı

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