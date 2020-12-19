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Spor

Beşiktaş, Erzurumspor maçına hazır

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

AA19 Aralık 2020 Cumartesi 14:54 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 14:54
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başladığı kaydedildi.

Antrenmanın 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik programla sürdüğü bildirildi. Tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışmasıyla idmanın sona erdiği ifade edildi.

Beşiktaş ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor yarın akşam saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

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