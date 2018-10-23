Beşiktaş, eski Galatasaraylı Epoupa'yı kadrosuna kattı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, Fransız oyun kurucu Olivia Epoupa ile anlaştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Olivia Epoupa ile sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Son olarak Galatasaray'da forma giyen 1,65 metre boyundaki oyuncu, 8,4 sayı, 5,1 asist ve 3,6 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etmişti.

(AA)