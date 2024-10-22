İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2024 Salı / 19 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2389
  • EURO
    37,3497
  • ALTIN
    3023.88
  • BIST100
    8838.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, EuroCup'ta 3. galibiyetini aldı
Spor

Beşiktaş, EuroCup'ta 3. galibiyetini aldı

BKT Avrupa Kupası A Grubu 5. haftasında Beşiktaş Fibabanka, İspanyol ekibi Joventut Badalona'yı 82-76 yendi.

22 Ekim 2024 Salı 23:14 - Güncelleme:
Beşiktaş, EuroCup'ta 3. galibiyetini aldı
ABONE OL

BKT Avrupa Kupası A Grubu 5. haftasında Beşiktaş Fibabanka, İspanyol ekibi Joventut Badalona takımı ile karşılaştı. Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk periyodu dengeli bir skorla tamamlandı: 21-20. Yine denk bir mücadeleye sahne olan karşılaşmanın 2'inci periyodu da 1 sayı farkla Beşiktaş lehine sonuçlandı: 42-41. Beşiktaş'ın 58-54 önde tamamladığı 3'üncü periyodun ardından büyük bir mücadeleye sahne olan son periyotta da üstünlüğünü korumayı başaran Beşiktaş maçtan da galip ayrılmayı başardı: 82-76

Böylece Beşiktaş EuroCup'ta oynadığı 5'inci maçta 3'üncü galibiyetini alırken siyah-beyazlıların gruptaki önemli rakiplerinden Joventut ise 2 galibiyette kaldı.

SALON: Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Mario Majkic, Luka Kardum

BEŞİKTAŞ: Needham 7, Sleva 7, Mathews 11, Allman 16, Terry 10, Martin 10, Berk Uğurlu 2, Morgan 10, Kerem Konan, Yiğit Arslan 9

JOVENTUT: Busquets, Gates 13, Dotson 15, Van Der Vuurst 3, Hanga, Tomic 17, Robertson 4, Pustovyi 16, Kraag 5, Ribas, Vives 3

1'İNCİ PERİYOT: 21-20

İLK YARI: 42-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-54

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.