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Spor

Beşiktaş, EuroCup'ta yarı final biletini kaptı!

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanşında Beşiktaş BOA, deplasmanda Fransa temsilcisi Lattes Montpellier'i 75-72 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

1 Mart 2024 Cuma 01:04 - Güncelleme:
Beşiktaş, EuroCup'ta yarı final biletini kaptı!
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda Fransa'nın Lattes Montpellier ekibini 75-72 yenerek organizasyonda yarı finale kaldı.

Lattes kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 26-18 önde tamamlayan Beşiktaş, devreye de 43-37 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı açarak 59-48 önde son çeyreğe giren siyah-beyazlı takım, maçı da 75-72 kazandı.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı da Beşiktaş BOA, 73-59'luk skorla kazanmıştı.

Bu sonuçlarla organizasyonda turu geçen siyah-beyazlı ekip, adını yarı finale yazdırdı.

  • Beşiktaş
  • FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
  • Lattes Montpellieri

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