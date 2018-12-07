Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş Evergrande'de oynayan Alan'ı transfer etmek üzere

Yabancı sınırlaması nedeniyle Çin ekibi Talisca ve Paulinho’yu tutup, Kartal’ın istediği Alan’ı satma kararı aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ÇİN Ligi’nde Evergrande forması giyen Alan’ın, Beşiktaş’a transferi için kapıların ardına kadar açıldığı belirtildi. Çin basını Siyah-Beyazlı yöneticilerle Alan arasında transfer görüşmeleri yapıldığını öne sürerken, golcü oyuncunun ara dönemde Türkiye’ye gidebileceğini vurguladı. Alan’ın, Evergrande’de çok başarılı olduğu, 12 maçta 13 gol attığı belirtilen haberde şöyle denildi: 3 Brezilya’lıdan biri ayrılmak zorunda. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Alan Carvalho ayrılmaya en yakın kişi... Çünkü Evergrande kulübü Talisca ve Paulinho’yu elinde tutmak istiyor. Teknik Direktör Fabio Cannavaro da onun Avrupa’ya dönmesinin doğru olacağını düşünüyor.

(Aksam)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bu hafta 8 film vizyona girecek

Bu hafta 8 film vizyona girecek

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bir keçi sahibinin 20 bin avrosunu yedi

Bir keçi sahibinin 20 bin avrosunu yedi

Rusya iddiaları yalanladı: İskender-M füzesini test etmedik

Rusya iddiaları yalanladı: İskender-M füzesini test etmedik

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA