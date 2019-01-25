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Beşiktaş evinde B.B. Erzurumspor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.

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Vodafone Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.
 
Ligin ikinci yarısına Akhisarspor deplasmanında aldığı 3 puanla başlayan siyah-beyazlı ekip, uzun bir aranın ardından yeniden taraftarıyla buluşacak.
 
Vida cezalı, Adriano dönüyor
 
Beşiktaş, bu akşamki mücadeleye Domagoj Vida'dan yoksun çıkacak.
 
Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Hırvat futbolcu, bu akşamki mücadelede takımındaki yerini alamayacak.
 
Kart cezası nedeniyle Akhisar deplasmanında forma giyemeyen Adriano Correia ise bu akşam teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahadaki görev yerine dönecek.
 
Burak Yılmaz ve Ljajic ceza sınırında
 
Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Burak Yılmaz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
 
Ljajic ve Trabzonspor'da forma giydiği dönemde 3 sarı kartı bulunan Burak Yılmaz, bu akşamki karşılaşmada kart görmeleri halinde 20. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.
 
Gözler Burak Yılmaz'da olacak
 
Akhisarspor maçıyla 11 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş formasını giyen Burak Yılmaz, 4 bin 72 gün sonra iç sahada siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.
 
Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla iç sahada son maçını 2 Aralık 2007'de Çaykur Rizespor'a karşı ligin 14. haftasında oynamış ve karşılaşma 1-1 sona ermişti.
 
Siyah-beyazlı taraftarların bir kısmının transfer edilmesine karşı çıktığı golcü oyuncuya tribünlerden gösterilecek tavır merak ediliyor.
 
MUHTEMEL 11'LER
 
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Mirin, Medel, Caner, Atiba, Dorukhan Ljajic, Lens, Quaresma, Burak Yılmaz
 
B.B. Erzurumspor: Sehic, Egemen, Leo, Sunu, Taylan, Rashad Muhammed, Emrah, Auremir, İbrahim, Lokman, Scuk
 
 

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