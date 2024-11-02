Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 2-0'la geçen Beşiktaş, evindeki maçların tümünden galibiyetle ayrıldı. Sahasında Antalyaspor'u 4-2; Sivasspor'u 2-0, Eyüp'ü 2-1 ve Konyaspor'u 2-0 yenen Siyah-Beyazlılar, evinde bu sezon hiç puan kaybı yaşamadı ancak Trabzon (1-1), G.Antep (1-1) ve Galatasaray (2-1) deplasmanlarında toplamda alabileceği 7 puanı da bıraktı... İç sahada yoluna firesiz devam eden Kara Kartal, ligin 11'inci haftasında taraftarının desteğiyle Kasımpaşa'yı yenip derbi mağlubiyetinin izlerini silmek istiyor.

PAŞA'DA BİRLİK BERABERLİK

Beşiktaş'ın konuk edeceği Kasımpaşa ise Trabzonspor'un ardından ligin geride bırakılan bölümünde en fazla beraberlik yaşayan iki takımdan biri olarak öne çıktı. Bu sezon oynadığı maçların 2'sini kazanan Kasımpaşa; 5'inde berabere kaldı ve 3'ünde ise sahadan boynu bükük ayrıldı. Lacivert-Beyazlı İstanbul ekibi, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken kalesindeki 16 gole engel olamadı. Kasımpaşa'nın 11'inci haftaya dek en golcü ismi, 4 gol atan Nuno Da Costa oldu. Yeşil Burun Adalı santrfor, geçen sezon da 14 gol ile takımının en skorer ismi olmuştu.

BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM SINIRDA

Namağlup unvanını geçen hafta Rams Park'ta kaybeden Siyah-Beyazlılar'ın ise sakatlıklar ve ceza sınırındaki oyuncular ile başı dertte... Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Gabriel Paulista, Milot Rashica ve son 2 maçta kaleyi Ersin Destanoğlu'na devreden Mert Günok'un bu karşılaşmada oynayıp oynamayacakları henüz belirsiz. Kara Kartal'da ligin geride kalan karşılaşmalarında 3 kez sarı kart gören Al-Musrati, Ciro Immobile ve Emirhan Topçu ise kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri halinde gelecek hafta Süper Lig'deki Başakşehir maçına çıkamayacak...