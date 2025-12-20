İSTANBUL 14°C / 8°C
Spor

Beşiktaş evinde hasreti bitirdi

İç sahada 4 maçtır kazanamayan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek Dolmabahçe'de 4 maç sonra kazandı

HABER MERKEZİ20 Aralık 2025 Cumartesi 22:16 - Güncelleme:
Beşiktaş evinde hasreti bitirdi
ABONE OL

Ligde iç sahada galibiyet kazanmakta zorluk yaşayan Beşiktaş, 4 maçlık aranın ardından Çaykur Rizespor'u mağlup ederek 3 puanla tanıştı.

Ligde son galibiyetini 29 Eylül tarihinde Kocaelispor'u 3-1 yenerek alan siyah-beyazlılar, 82 gün sonra yeniden sahadan zaferle ayrılan taraf oldu. Bu süreçte siyah-beyazlılar, oynanan 4 müsabakada 2'şer beraberlik ve yenilgi aldı.

Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye yenilen siyah-beyazlı ekip, Samsunspor ve Gaziantep FK ile de berabere kalarak önemli puanlar kaybetti.

