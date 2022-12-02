Beşiktaş evinde Karagümrük'ü ağırlıyor

Beşiktaş, hazırlık maçı kapsamında evinde Karagümrük'ü konuk edecek.

Vodafone Park1ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Şenol Güneş takımın başına geçtiken sonra sadece Galatasaray derbisinde sahadan mağlubiyetle ayrılan siyah beyazlılar, Dünya Kupası arasını fırsata çevirmek istiyor.

Wouht Weghorst, Roman Saiss ve N'Koudou milli takımlarnda olduğu için Karagümrük karşılaşmasında sahada olmayacak. Şenol Güneş'in hazırlık karşılaşmasında genç oyunculara ve ligde forma şansı bulamayan oyunculara fısat vermesi bekleniyor.

Beşiktaş, İstanbulspor ile oynadığı bir diğer özel maçtan 4-1 gibi net bir skorla galip ayrıldı.