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Spor

Beşiktaş evinde kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, ağırladığı Mersin Spor'u 72-66 yendi.

2 Kasım 2024 Cumartesi 17:48 - Güncelleme:
Beşiktaş evinde kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Mersin Spor ile karşı karşıya geldi.

BJK Fibabanka Spor Kompleksinde oynanan mücadelede Siyah Beyazlılar mücadeleyi 72-66 kazandı.

Salon: Beşiktaş Fibabanka

Hakemler: Mehmet Sahin, Alper Altuğ Köselerli, Burak Yılmaz

Beşiktaş Fibabanka: Allman 4, Mathews 24, Needham 10, Sleva 13, Kerem Kuthan Konan 6, Berk İbrahim Uğurlu 3, Yiğit Arslan 3, Morgan 2, Terry 7

Mersinspor: Olaseni 11, Cobbs 12, Pineiro 8, Berkay Sinirlioğlu, Cruz 15, Emre Tanışan 3, Simmons 2, Kairys 7, Canberk Kuş 8

1. Periyot: 17-19

Devre: 31-27

3. Periyot: 47-47

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