Beşiktaş evinde kıl payı kaybetti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş Emlakjet'i 76-73 mağlup etti.

Bu sonuçla Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligde 6. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise 13. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş Emlakjet, McCormack'ın skorer oyunuyla ilk periyodu 26-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte toparlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, farkı 2 sayıya indirdi ve Beşiktaş soyunma odasına 37-35 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte iki takım da karşılıklı basketler buldu. Skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği son bölümde dış atışlardan üst üste basketler bulan Beşiktaş Emlakjet, final periyoduna 59-55 önde girdi.

Uzun bir süre Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçilen dördüncü çeyreğin son bölümü büyük bir heyecana sahne oldu. Süreyi iyi kullanan ve serbest atış çizgisinde hata yapmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bitime 8 saniye kalan skoru 76-73'e getirdi. Beşiktaş, son hücumda Sokolowski ile 3 sayılık atışı değerlendiremedi ve Manisa temsilcisi karşılaşmadan 76-73 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson da takip etti. Deneyimli futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların tezahüratlarını karşılıksız bırakmadı ve onlara "Üçlü" çektirdi.

SALON: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker, Murat Ciner

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Jackson-Cartwright 13, Whitehead 6, Usher 6, Kerem Konan 2, McCormack 8, Yiğit Onan, Ömer Can İlyasoğlu, Okben Ulubay 12, Akif Egemen Güven 6, Burak Can Yıldızlı 5, Samet Yiğitoğlu, Sokolowski 15

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 9, Cruz 16, Williams 11, Mustafa Baki Görür 12, Tarrant 8, Ata Kahraman 3, Roberson 13, Tolga Kaan Birer, Troy Selim Şav 4, Ogün Sevinç

1. PERİYOT: 26-16

DEVRE: 37-35

3. PERİYOT: 59-55