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Spor

Beşiktaş evinde rahat kazandı!

Kadınlar EuroCup'ın 5. haftasında evinde Kangoeroes Mechelen,'i konuk eden Beşiktaş, rakibini 93-79 mağlup etti.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 21:10 - Güncelleme:
Beşiktaş evinde rahat kazandı!
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Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nun 5. haftasında Kangoeroes Mechelen'i 93-79 mağlup etti.

Peş peşe bulduğu basketlerle mücadeleye başlayan Beşiktaş karşısında Strautmane'nin sayılarıyla arayı kapatan Kangoeroes Mechelen, 5. dakikada skoru 12-12'ye getirdi. Evans'ın sayılarıyla üstünlüğü yeniden ele geçiren siyah-beyazlı ekip, Resimont'un üç sayılık basketini engelleyemeyince bitime 2,5 dakika kala 21-20 geriye düşse de ilk çeyreği 25-22 önde noktaladı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci periyotta 6-0'lık bir seri yakalayan Belçika ekibi siyah-beyazlılara üstünlük kurdu. Beşiktaş'ın hatalarını iyi değerlendirerek öne geçen Kangoeroes Mechelen, savunmadaki direncini kaybedince ev sahibi ekip Li'nin pota altından basketiyle skoru eşitledi ve oyuna yeniden ortak oldu (38-38). Son dakikaları oldukça heyecanlı geçen mücadelenin ilk yarısında soyunma odasına önde giden taraf 44-43'lük skorla Beşiktaş oldu.

Li'nin basketiyle müsabakadaki üçüncü bölüme başlayan siyah-beyazlılar, 25. dakikaya 56-52 önde girdi. Nogic, Evans ve Li'nin skorer performansıyla farkı son 2 dakikada 10 sayıya (63-53) yükselten Beşiktaş karşısında Belçika ekibi peş peşe sayılarla arayı kapatsa da üçüncü periyodu ev sahibi ekip 67-64 galip tamamladı.

Skoru 78-68 yaparak son çeyrekte bir kez daha 10 sayılık farka ulaşmayı başaran Beşiktaş, rakibinin direncini kırdı. Son dakikaya 90-75 önde giren siyah-beyazlı ekip karşılaşmayı 93-79 kazandı.

Beşiktaş, bu skorla 4. galibiyetini alırken, Kangoeroes Mechelen ise 2. yenilgisini yaşadı.

Beşiktaş, 6. hafta mücadelesinde 29 Kasım'da Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Zoran Mitrosvki (Kuzey Makedonya), Goran Stonjancevic (Bosna Hersek), Angel Ivanov (Bulgaristan)

Beşiktaş: Lazic, Evans 25, Nogic 21, Elif Bayram 16, Li 23, Melek Uzunoğlu 8, Sıla Kaplan, Krivacevic

Kangoeroes Mechelen: Aarnisalo 11, Nauwelaers 6, Reese 24, Resimont 8, Strautmane 12, Burrell 17, Gils, Bruyndoncx, Denys, Kibedi 1

1. Periyot: 25-22

Devre: 44-43

3. Periyot: 67-64

Beş faulle çıkan: 36.33 Lazic (Beşiktaş)

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