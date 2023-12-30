Beşiktaş evinde rahat kazandı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 98-70 yendi.
Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Ali Şakacı, Ramazan Sezer Baran, Barış Turgut
Beşiktaş: Lazic 5, Evans 24, Elif Bayram 8, Nogic 26, Li 18, Elif Ülkü, Ceyda Conker 2, Şevval Sıla Kaplan 2, Zeynep Can 1, Zümrüt Karahan, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Melek Uzunoğlu 10
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Bone 7, Brown 19, Henderson 15, Lucet 7, Helin Boybeyi 8, Niray Sena Aral 3, Günesh Denise Karaoğlan 4, Gonca Karataş, Arzu Asiye Özdemir 2, Özge Kavurmacıoğlu 5
1. Periyot: 22-16
Devre: 45-31
3. Periyot: 72-48