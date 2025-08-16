İSTANBUL 29°C / 22°C
16 Ağustos 2025 Cumartesi
Spor

Beşiktaş, Eyüpspor maçına hazır

Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını tamamladı.

16 Ağustos 2025 Cumartesi 15:25
Beşiktaş, Eyüpspor maçına hazır
ABONE OL

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın saat 21.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Eyüpspor'la karşılaşacak.

