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Spor

Beşiktaş, Fabio Cannavaro'yu gündemine aldı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, 50 yaşındaki çalıştırıcı Fabio Cannavaro'yu listesine ekledi.

23 Aralık 2023 Cumartesi 17:47 - Güncelleme:
Beşiktaş, Fabio Cannavaro'yu gündemine aldı
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Beşiktaş sezon başladığı günden bu yana teknik direktör konusunda bir türlü istikrarı yakalayamadı. Siyah beyazlı ekip Rıza Çalımbay'ın ardından teknik direktör arayışlarını sürdürürken yeni bir isim gündeme geldi. Kara Kartal, İtalyan çalıştırıcı Fabio Cannavaro'yu gündemine aldı.

beIN Sports'un haberine göre 50 yaşındaki deneyimli teknik direktör Fabio Cannavaro'nbun siyah beyazlı ekipten 1.5 milyon euro maaş beklentisi bulunuyor.

Daha önce birçok kulübü çalıştıran başarılı isim Suddi ekibi Al Nassr'ı da çalıştırmış.

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