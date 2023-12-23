Beşiktaş, Fabio Cannavaro'yu gündemine aldı

Beşiktaş sezon başladığı günden bu yana teknik direktör konusunda bir türlü istikrarı yakalayamadı. Siyah beyazlı ekip Rıza Çalımbay'ın ardından teknik direktör arayışlarını sürdürürken yeni bir isim gündeme geldi. Kara Kartal, İtalyan çalıştırıcı Fabio Cannavaro'yu gündemine aldı.

beIN Sports'un haberine göre 50 yaşındaki deneyimli teknik direktör Fabio Cannavaro'nbun siyah beyazlı ekipten 1.5 milyon euro maaş beklentisi bulunuyor.

Daha önce birçok kulübü çalıştıran başarılı isim Suddi ekibi Al Nassr'ı da çalıştırmış.