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Beşiktaş Fabri için Fulham ile masaya oturdu

Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan, fakat Bettinelli'nin arkasına düşen Fabri, eski takımına geri dönmek istiyor.

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Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinden Fulham'a giden İspanyol kalecisinden haber bekliyor. Siyah-beyazlı yönetim, Liverpool kulübünü Karius-Origi takasında ikna etmeyi başarırsa, rotasını bir diğer İngiliz kulübü olan Fulham'a çevirecek. Sezon başında İspanyol file bekçisi Fabricio'yu Fulham'a gönderen Beşiktaş yönetimi, Karius'un Liverpool'a dönmesi durumunda kalecisini yeniden Fabricio'ya teslim etmeyi hedefliyor. Fulham'da son karşılaşmalarda yedek kulübesinde kalan ve yeniden Beşiktaş'a geri önmeye sıcak bakan Fabri için siyah-beyazlı yöneticilerin önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gidecek. Heyetin Fulham'lı yetkililerle ön görüşme yapması ve ilk teklifini sunması bekleniyor.

SADECE 2 MAÇ OYNADI

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 43 resmi maça çıkan Fabricio, Fulham'da ise 2 maçta şans buldu.

(Fotomaç)

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