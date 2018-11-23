Beşiktaş, Falcao transferi için geri sayıma geçti
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, golcü listesinin ilk sırasındaki Falcao için şartları zorlama kararı aldı, menajer Ahmet Bulut da Orman'dan yetki istedi.
Kara Kartal'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürürken, santrfor mevkii için Radamel Falcao'nun ismi bir adım daha öne çıktı.
Siyah-beyazlılar, Monaco'da forma giyen Falcao için girişimlerini hızlandırdı. Trabzospor'un Kolombiyalı oyuncusu Rodallega'nın, "Teklif alırsa Türkiye'ye gelmeli" dediği vatandaşı Falcao'nun, Fransız temsilcisi Monaco'nun düşüşünün içinde yer almak istemediği için Türkiye'den gelen öneriyi değerlendirmek istemesi üzerine Orman yönetimi de harekete geçti.
TALİSCA'YI DA BULUT GETİRMİŞTİ
Son olarak Talisca'yı Beşiktaş'a getiren menajer Ahmet Bulut, Falcao konusunda da oldukça umutlu.
Kolombiyalı golcünün ligde kötü giden Monaco'dan ayrılmasını Beşiktaş için bir koz olarak kullanan Bulut'un pazarlık yapmak için Başkan Orman'dan yetki istediği öğrenildi..
Şenol Güneş'in onay, Fikret Orman'ın de yetki vermesi durumunda Bulut'un, Falcao'yu getirmek için önümüzdeki hafta resmi girişimlere başlayacağı belirtildi.
310 GOLDE PARMAĞI VAR
Bugüne kadar toplam 435 resmi karşılaşmada forma giyen Falcao bu karşılaşmalarda 259 gol atarken, 51 de asist yaptı ve 310 gole direkt olarak katkıda bulundu.
Kolombiyalı yıldız geçen sezon da 3 kez uyluk yaralanması yaşadığı için 9 resmi maçta oynayamadı.
CENK - NEGREDO KARIŞIMI
Önce Cenk Tosun gitti, ardından Negredo. Elde kalan Love, Larin ve Pektemek de beklentilerini karşılayamadı. Hal böyle olunca Beşiktaş'ın ara transferde forvet takviyesi yapması bir mecburiyet halini aldı.
Listenin ilk sırasında Falcao var. Kariyeri kupalarla dolu 32 yaşındaki Kolombiyalı, iki ayağını da kullanıyor, etkili ve isabetli şutlar atıyor, pas alışverişi yapıyor.
Bir forvet için uzun boylu olmasa da (1.77) kafa hakimiyeti yüksek.
Kısaca Cenk-Negredo karışımı olan Falcao, Güneş'in istediği tüm özelliklere sahip.
(Fotomaç)
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