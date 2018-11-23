Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş, Falcao transferi için geri sayıma geçti

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, golcü listesinin ilk sırasındaki Falcao için şartları zorlama kararı aldı, menajer Ahmet Bulut da Orman'dan yetki istedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kara Kartal'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürürken, santrfor mevkii için Radamel Falcao'nun ismi bir adım daha öne çıktı.

Siyah-beyazlılar, Monaco'da forma giyen Falcao için girişimlerini hızlandırdı. Trabzospor'un Kolombiyalı oyuncusu Rodallega'nın, "Teklif alırsa Türkiye'ye gelmeli" dediği vatandaşı Falcao'nun, Fransız temsilcisi Monaco'nun düşüşünün içinde yer almak istemediği için Türkiye'den gelen öneriyi değerlendirmek istemesi üzerine Orman yönetimi de harekete geçti.

TALİSCA'YI DA BULUT GETİRMİŞTİ

Son olarak Talisca'yı Beşiktaş'a getiren menajer Ahmet Bulut, Falcao konusunda da oldukça umutlu.

Kolombiyalı golcünün ligde kötü giden Monaco'dan ayrılmasını Beşiktaş için bir koz olarak kullanan Bulut'un pazarlık yapmak için Başkan Orman'dan yetki istediği öğrenildi..

Şenol Güneş'in onay, Fikret Orman'ın de yetki vermesi durumunda Bulut'un, Falcao'yu getirmek için önümüzdeki hafta resmi girişimlere başlayacağı belirtildi.

310 GOLDE PARMAĞI VAR

Bugüne kadar toplam 435 resmi karşılaşmada forma giyen Falcao bu karşılaşmalarda 259 gol atarken, 51 de asist yaptı ve 310 gole direkt olarak katkıda bulundu.

Kolombiyalı yıldız geçen sezon da 3 kez uyluk yaralanması yaşadığı için 9 resmi maçta oynayamadı.

CENK - NEGREDO KARIŞIMI

Önce Cenk Tosun gitti, ardından Negredo. Elde kalan Love, Larin ve Pektemek de beklentilerini karşılayamadı. Hal böyle olunca Beşiktaş'ın ara transferde forvet takviyesi yapması bir mecburiyet halini aldı.

Listenin ilk sırasında Falcao var. Kariyeri kupalarla dolu 32 yaşındaki Kolombiyalı, iki ayağını da kullanıyor, etkili ve isabetli şutlar atıyor, pas alışverişi yapıyor.

Bir forvet için uzun boylu olmasa da (1.77) kafa hakimiyeti yüksek.

Kısaca Cenk-Negredo karışımı olan Falcao, Güneş'in istediği tüm özelliklere sahip.

(Fotomaç)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İznik Roma Tiyatrosu kazılarında yeni keşif

İznik Roma Tiyatrosu kazılarında yeni keşif

Bulutların üstünden karlı doruklara bakış

Bulutların üstünden karlı doruklara bakış

Canı sıkılan insanların güldüren anları

Canı sıkılan insanların güldüren anları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA