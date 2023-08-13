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Spor

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile 15. randevusuna çıkıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük ile 15. kez karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar geride kalan 14 müsabakadan 9'unda sahadan 3 puan ile ayrıldı.

IHA13 Ağustos 2023 Pazar 12:27 - Güncelleme:
Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile 15. randevusuna çıkıyor
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Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük ile 15. kez rakip olacak. Siyah-beyazlıların geride kalan 14 müsabakada 9-2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu ilk haftasında Beşiktaş, yarın saat 21.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, sezona galibiyet ile başlamak istiyor.

Süper Lig'de 15. müsabaka

Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, Süper Lig'de 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 14 maçın 9'unu siyah-beyazlılar kazanırken, 2'sinde ise galip gelen taraf Karagümrük oldu. 3 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Bu iki ekip arasında oynanan son müsabaka ise 1-1'lik skor ile sonuçlandı.

Kartal'dan kadroya 5 takviye

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Arthur Masuaku'nun yaz transfer döneminde bonservisini alırken; Jean Onana, Daniel Amartey, Ante Rebic ve Emrecan Bulut'u kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan Roman Saiss, Nathon Redmond ve Welinton ile de yollarını ayırdı.

Öte yandan Beşiktaş'ın genç file bekçisi Emre Bilgin ise 1 yıllığına Fatih Karagümrük'e kiralandı.

Erkan Özdamar düdük çalacak

Fatih Karagümrük - Beşiktaş müsabakasını Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Serkan Ok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Yiğit Arslan olacak.

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