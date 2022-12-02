Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile yenişemedi

Beşiktaş, özel maçta karşılaştığı VavaCars Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı.
STAT: Vodafone Park
HAKEMLER: Can Cengiz, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik
BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu (Dk. 46 Emre Bilgin), Rosier (Dk. 73 Tayfur Bingöl), Tayyip Talha Sanuç (Dk. 46 Welinton), Emrecan Uzunhan (Dk. 86 Aytuğ Batur Kömeç), Masuaku (Dk. 73 Oğuzhan Akgün), Berkay Vardar (Dk. 29 Necip Uysal), Gedson Fernandes (Dk. 86 Emrecan Terzi), Redmond (Dk. 86 Cisse), Dele Alli (Dk. 46 Kerem Atakan Kesgin), Muleka (Dk. 86 Necati Bilgiç), Cenk Tosun (Dk. 73 Semih Kılıçsoy)
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Batuhan Şen (Dk. 46 Viviano), Efecan Mızrakçı (Dk. 62 Salih Dursun), Baniya, Dresevic, Biraschi (Dk. 79 Feghouli), Ricci (Dk. 62 Nicholas), Samed Onur (Dk. 46 Levent Mercan), Burak Kapacak (Dk. 46 Colley), Ozdoev (Dk. 46 Adnan Uğur), Kazım Kazım (Dk. 46 Kerim Frei), Borini (Dk. 46 Diagne)
GOLLER: Dk. 33 Kazım Kazım (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 85 Kerem Atakan Kesgin (Beşiktaş)