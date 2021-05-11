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Spor

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçında kavga çıktı! Hakan Korkmaz gözaltına alındı

Süper Lig'in 41. haftasında lider Beşiktaş, Fatih Karagümrük'e kaybetti, maç sonu tansiyon yükseldi. Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ile Fatih Karagümrüklü futbolcu Alessano Ndao arasında gerginlik çıktı. Korkmaz polisler tarafından gözaltına alındı.

11 Mayıs 2021 Salı 23:39 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 23:49
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Süper Lig'in 41. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Bertolacci ve 80. dakikada Borini kaydetti. Beşiktaş'ın karşılaşmadaki tek golü 55. dakikada Ghezzal'den geldi.

Temposu bir dakika olsun düşmeyen maçın son düdüğünün çalmasıyla tansiyon yükseldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadele sonrası Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ile Fatih Karagümrüklü futbolcu Ndao arasında gerginlik çıktı.

Hakan Korkmaz ile Ndao arasında çıkan gerginlik sonrası iki tarafı ayırmak için araya Karagümrüklü Koray Altınay girdi. Gerginlik, stadyum çıkışında da sürdü. Gelen haberlere göre; Korkmaz, Ndao'ya tekme attı. Ndao'nun Hakan Korkmaz'dan şikayetçi olmasının ardından, Korkmaz polisler tarafından gözaltına alındı.

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