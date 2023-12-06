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Spor

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için deplasman kararı açıklandı

İl Spor Güvenlik Kurulu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde 1814 sarı lacivertli taraftarın stada alınacağını duyurdu.

6 Aralık 2023 Çarşamba 14:58 - Güncelleme:
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için deplasman kararı açıklandı
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İl Spor Güvenlik Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbi mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününde yer alabileceğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'İl Spor Güvenlik Kurulu, 09.12.2023 Cumartesi Günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçına 1.814 rakip seyircinin de alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi, toplu olarak maçın oynanacağı Beşiktaş Park Stadı'na giriş yapabilecektir.' ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Cumartesi akşamı saat 19:00'da karşı karşıya gelecek.

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