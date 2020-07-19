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Spor

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi dostluk mesajları

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi iki kulüp de sosyal medya hesaplarından dostluk mesajları yayımladı.

AA19 Temmuz 2020 Pazar 15:25 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 15:25
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Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak sezonun son derbi maçı öncesinde iki kulüp dostluk mesajları paylaştı.

Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabından, Vodafone Park'ın misafir tribününde Fenerbahçeli taraftarların fotoğraflarının yer aldığı görsel paylaşılarak "Rekabet bitmez, dostluk baki kalır." ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından bu paylaşıma, "Rekabet bitmez, dostluk baki kalır. Teşekkürler Beşiktaş." yanıtı verildi.

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması, saat 21.00'de başlayacak.

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