Beşiktaş, Fenerbahçe ile aynı kaderi paylaştı

Milliyet 8 Aralık 2021 Çarşamba 09:28 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 09:28

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeken Beşiktaş tarihi resmen tersten yazdı. Grubun son maçında Alman rakibi Borussia Dortmund'a yenilmekten kurtulamayan siyah-beyazlı temsilcimiz, Devler Ligi'nde Fenerbahçe'den sonra sıfır çeken ikinci Türk takımı oldu.

Süper Lig şampiyonu olarak bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan Kartal, C Grubu'nda Ajax, Borussia Dortmund ve Sporting Lizbon'la mücadele ederken, çıktığı 6 maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Grupta puan yüzü göremeyen siyah-beyazlılar, taraftarını büyük hayal kırıklığına uğrattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 8. defa katılan Beşiktaş ilk kez sıfır çekti. Fenerbahçe 2001-2002 sezonunda 6 maçta 6 yenilgi alarak, Devler Ligi'nde sıfır çeken ilk Türk takımı olmuştu. Kartal bu sezon Devler Ligi'nde gruplarda puan alamayan tek takım olarak dibe vurdu.

2017-18'DE REKOR KIRMIŞTI

Kartal, Devler Ligi'nde 1997-98'de 6, 2000-01'de 4, 2003-04'te 7, 2007-08'de 6, 2009-10'da 4, 2016-17'de 7 ve 2017-18'de 14 puan topladı.