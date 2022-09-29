İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2022 Perşembe / 4 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5345
  • EURO
    18,1188
  • ALTIN
    982.517
  • BIST100
    3062.67
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı
Spor

Beşiktaş Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

DHA29 Eylül 2022 Perşembe 16:32 - Güncelleme:
Beşiktaş Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı
ABONE OL

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışması ile başlayan idman, koşu ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale taktik maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenman ile sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.