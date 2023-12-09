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Spor

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Özgür Yankaya

Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.

IHA9 Aralık 2023 Cumartesi 13:58 - Güncelleme:
Beşiktaş-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Özgür Yankaya
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün saat 19.00'da Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu önemli mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın 4. hakemi Volkan Bayarslan olacakken, müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya AVAR'da Mustafa İlker Coşkun ile Süleyman Özay eşlik edecek.

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