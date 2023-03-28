Beşiktaş, Fenerbahçe mesaisini sürdürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idman, ısınma ve duran top çalışmasıyla başladı. Dört takım halinde dar alanda minyatür kale çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Siyah beyazlı ekip ligde çıktığı 25 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken 49 puan ile Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.