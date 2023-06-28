Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Kurban Bayramı kutlaması

Galatasaray'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, "Bayramlar bir araya gelmenin, ortak sevincin, hoşgörünün ve toplumsal birliğin temel taşlarıdır. Kurban Bayramı'nın da iyilikleri çoğaltıp karanlıkları aydınlığa çıkarması dileğiyle bayramınızı kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den paylaşılan kutlama mesajında, "Kurban Bayramı'mızı en içten dileklerimizle kutlar; ülkemize ve milletimize birlik beraberlik içerisinde sağlıklı ve mutlu bayramlar dileriz." denildi.

Beşiktaş'ın internet sitesinde, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına yer verildi.

Başkan Çebi, kutlama mesajında şu görüşleri aktardı:

"Mübarek Kurban Bayramı'nı maalesef ulusumuzu yasa boğan deprem felaketinin neden olduğu yaralarla karşılıyoruz. Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, depremden etkilenmiş vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bayramın getirdiği; birlik, beraberlik, hoşgörü ve dayanışma ikliminin daim olmasını, önümüzdeki sezonun camiamız adına bayram havasında geçmesini temenni ediyorum. Sağlık, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar yaşamamız dileğiyle, camiamızın, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Profesyonel liglerden çok sayıda kulüp de Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.