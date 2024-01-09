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Spor

Beşiktaş, Fernando Santos'u KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Fernando Santos ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

9 Ocak 2024 Salı 14:11 - Güncelleme:
Beşiktaş, Fernando Santos'u KAP'a bildirdi
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Beşiktaş, Fernando Santos ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldığını KAP'a açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fernando Manuel Fernandes Da Costa Santos ile 09.01.2024 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Portekizli Fernando Santos, Başkan Hasan Arat'ın da katıldığı törenle resmi sözleşmeye imza attı. Santos, "Hep beraber Beşiktaş'ı daha iyi yerlere getirmek için çalışacağız. Karşımıza çıkan zorluklarda hep beraber bir yumruk olacağız." ifadelerini kullandı.

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