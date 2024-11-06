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Spor

Beşiktaş Fibabanka 21 sayı farkla kazandı

BKT EuroCup A Grubu 7. haftasında deplasmanda Polonya ekibi Trefl Sopot'u ile karşılaşan temsilcimiz Beşiktaş Fibabanka, rakibini 100-79'luk skorla mağlup etti. ve 4. galibiyetini aldı.

6 Kasım 2024 Çarşamba 00:33 - Güncelleme:
Beşiktaş Fibabanka 21 sayı farkla kazandı
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BKT EuroCup A Grubu 7. haftasında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Polonya Trefl Sopot'u ile karşı karşıya geldi.

Ergo Arena'da oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 100-79 kazandı.

BEŞİKTAŞ REKOR KIRDI

Öte yandan Beşiktaş, Trefl Sopot karşısında ilk çeyrekte 32 sayı atarak, EuroCup tarihinde en çok sayı atılan ilk çeyrek rekorunu kırdı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 7 haftada 4. galibiyetini aldı. Trefl Sopot ise tüm maçlarını kaybetti.

Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş Fibabanka, Gran Canaria'yı konuk edecek. Trefl Sopot ise Hapoel Tel Aviv'i ağırlayacak.

Salon: Ergo Arena

Hakemler: Jurgis Laurinavicius (Litvanya), Hugues Thepenier (Fransa), Aare Halliko (Estonya)

Trefl Sopot: Best 12, Witlinski 11, Zyskowski 6, Phillip 7, Schenk 6, Jankowski, McGowens 15, Weathers 6, Van Vliet 16

Beşiktaş Fibabanka: Allman 7, Mathews 21, Needham 7, Sleva 11, Kerem Konan 5, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 19, Morgan 11, Martin 7, Terry 8

1. Periyot: 25-32

Devre: 51-57

3. Periyot: 74-81

  • EuroCup maçı
  • Trefl Sopot
  • Beşiktaş Fibabanka

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