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Spor

Beşiktaş Fibabanka 2.yenilgisini aldı

BKT EuroCup A Grubu 3. Hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Belgrad'da seyircisiz oynanan maçta İsrail ekibi Hapoel Shlomo Tel Aviv'e 101-87'lik skorla mağlup olarak 2.yenilgisini aldı.

9 Ekim 2024 Çarşamba 00:25 - Güncelleme:
Beşiktaş Fibabanka 2.yenilgisini aldı
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Beşiktaş Fibabanka, BKT EuroCup A Grubu üçüncü maçında İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'e 101-87 mağlup oldu.

Belgrad'da seyircisiz oynanan mücadelenin en skorer ismi Hapoel Tel Aviv'de 24 sayı üreten Johnathan Motley oldu.

Bu sonucun ardından Beşiktaş ikinci mağlubiyetini alırken, İsrail temsilcisi ikinci galibiyetini elde etti.

SALON: Aleksandar Nikolic

HAKEMLER: Alberto Baena, Kristaps Konstantinovs, Thomas Bissuel

BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Allman 11, Needham 17, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 5, Morgan 5, Sleva 14, Kerem Konan 9, Martin 10, Terry 12

HAPOEL TEL AVIV: Motley 24, Ragland 1, Timor 15, Angola, Foster 16, Beverley 16, Wainright 8, Yaacov 6, Ginat 11, Caboclo 4

1'İNCİ PERİYOT: 22-24

DEVRE: 41-54

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-81

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