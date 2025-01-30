Beşiktaş Fibabanka deplasmanda mağlup

BKT EuroCup A Grubu 17. hafta maçında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda İspanya ekibi Dreamland Gran Canaria'ya 90-81 yenildi.
Salon: Gran Canaria
Hakemler: Milos Koljensic (Karadağ), Sergio Silva (Portekiz), Steve Bittner (Almanya)
Dreamland Gran Canaria: Albicy 6, Brussino 15, Shurna 7, Tobey 14, Thomasson 9, Conditt 13, Homesley 18, Salvo 2, Pelos 5, Ngouama 1
Beşiktaş Fibabanka: Mathews 18, Needham 7, Berk Uğurlu 5, Sleva 12, Terry 6, Allman 10, Plavsic 13, Morgan 8, Kerem Konan 2, Yiğit Arslan