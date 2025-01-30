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Spor

Beşiktaş Fibabanka deplasmanda mağlup

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası A Grubu 17. hafta maçında deplasmanda Dreamland Gran Canaria'ya 90-81'lik skorla mağlup oldu.

Haber Merkezi30 Ocak 2025 Perşembe 09:33 - Güncelleme:
Beşiktaş Fibabanka deplasmanda mağlup
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BKT EuroCup A Grubu 17. hafta maçında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda İspanya ekibi Dreamland Gran Canaria'ya 90-81 yenildi.

Salon: Gran Canaria

Hakemler: Milos Koljensic (Karadağ), Sergio Silva (Portekiz), Steve Bittner (Almanya)

Dreamland Gran Canaria: Albicy 6, Brussino 15, Shurna 7, Tobey 14, Thomasson 9, Conditt 13, Homesley 18, Salvo 2, Pelos 5, Ngouama 1

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 18, Needham 7, Berk Uğurlu 5, Sleva 12, Terry 6, Allman 10, Plavsic 13, Morgan 8, Kerem Konan 2, Yiğit Arslan

  • Beşiktaş Fibabanka
  • Dreamland Gran Canaria
  • BKT EuroCup

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