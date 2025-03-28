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Spor

Beşiktaş Fibabanka evinde farklı kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Semt77 Yalovaspor'u 103-82 yendi.

AA28 Mart 2025 Cuma 22:57 - Güncelleme:
Beşiktaş Fibabanka evinde farklı kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Semt77 Yalovaspor'u 103-82 yendi.

Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla ligdeki 18. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 18. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Şahin, Mesut Öztürk

Beşiktaş Fibabanka: Berk Uğurlu 14, Needham 16, Mathews 13, Morgan 5, Plavsic 9, Allman 13, Yiğit Arslan 10, Yağız Aksu 2, Sleva 10, Kerem Kuthan Konan 2, Ahmet Ata Özbek, Terry 9

Semt77 Yalovaspor: Sherfield 10, Johnson 20, Nichols 7, Ege Özçelik 2, Krampelj 11, Griffin 8, Boran Güler 6, McConico 2, Kadir Bayram 10, Peterka, Yiğit Onan 6

1. periyot: 28-19

Devre: 50-34

3. periyot: 79-61

Beş faulle çıkanlar: 25.13 Allman, 37.10 Sleva (Beşiktaş Fibabanka), 25.25 Nichols (Semt77 Yalovaspor)

  • Basketbol Süper Lig
  • Beşiktaş Fibabanka
  • Semt77 Yalovaspor

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