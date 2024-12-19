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Spor

Beşiktaş Fibabanka uzatmalarda mağlup

Avrupa BKT EuroCup'ın 12. haftasında deplasmanda Hapoel Tel Aviv'e konuk olan temsilcimiz Beşiktaş Fibabanka, uzatmalara giden maçta sahadan 109-101'lik skorla mağlup ayrıldı

19 Aralık 2024 Perşembe 00:12 - Güncelleme:
Beşiktaş Fibabanka uzatmalarda mağlup
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Avrupa BKT EuroCup'ın 12. haftasında Beşiktaş ile Hapoel Tel Aviv karşı karşıya geldi.

Samokov Arena'da oynanan mücadelede Hapoel Tel Aviv, uzatmalara giden maçta Beşiktaş'ı 109-101 mağlup etti.

Normal süresi 93-93'lük uzatmalara giden maçta Hapoel Tel Aviv oyuncuları Blakeney 27, Jonathan Motley 20 sayı üretti.

Beşiktaş Fibabanka'da ise Kyle Allman'ın 26 sayılık katkısı mağlubiyete engel olamadı.

bu sonuçla birlikte Beşiktaş Fibabanka, A Grubu'nda 7-4'lük derecesiyle 4. sırada yer alırken Hapoel Tel Aviv 6-5'lik derecesiyle 5. sırada.

Beşiktaş, Eurocup'ta gelecek hafta Ratipharm Ulm ile karşılaşacak.

  • Avrupa BKT EuroCup
  • Beşiktaş Fibabanka
  • Hapoel Tel Aviv

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